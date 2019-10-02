مفاجأة سارة.. إطلاق «بيكسل 4» بالترجمة الحية للأصوات والفيديوهات

وكالات(صدى):

زفت ” جوجل ” بشرى سارة لعملائها بخصوص ميزة مبتكرة في هاتف بيكسل 4 الجديد، حيث يظهر ما يسمّى “لايف كابشن”، أي التعليقات والنصوص الحية والمباشرة، الذي يستخدم الذكاء الصناعي لنقل الكلام تلقائياً من الصوت أو الفيديوهات التي يتم تشغيلها على الهاتف.

وأوضحت أن “لايف كابشن” تضيف ترجمات في الوقت الفعلي للوسائط التي يتم تشغيلها على التطبيقات بما في ذلك “فيسبوك” و”إنستجرام” و”نتفليكس” و”يوتيوب”.

ولفتت إلي أن الميزة دقيقة للغاية عندما تم عرضها لأول مرة في مؤتمر “جوجل آي/أو 2019” في مايو الماضي، على الرغم من أنه لم يتم اختبارها بعد في عالم الواقع، واصفة نسخة مطورة من “لايف كابشن”، اختبرها مطورو “إكس دي أيه”، بأنها “دقيقة بدرجة كافية.. لفهم ما يُقال دون الحاجة إلى رفع مستوى الصوت”.

وتهدف تقنية “لايف كابشن”، إلى تحسين إمكانية الوصول للمستخدمين الصم وضعاف السمع، على الرغم من أنه سيكون مفيداً أيضاً لأيّ شخص يرغب في مشاهدة مقطع فيديو، دون تشغيل الصوت.