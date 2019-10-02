«الحصيني» يكشف عن حدث نادر وقع في عدة مناطق بالمملكة في أقل من 24 ساعة
كشف الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية عبد العزيز الحصيني عن حدث نادر وقع في عدة مناطق بالمملكة في أقل من 24 ساعة .
وقال ” الحصيني ” على حسابه الرسمي بموقع التدوين المصغر ” تويتر ” : في حادث نادر أمتداد السحب من جازان الى المدينة مروراً بمكة وعسير والباحة في أقل من 24 ساعة .
كما أعلن ” الحصيني ” عن قرار لجنة تسمية الحالات المناخية في المملكة تسمية الحالة باسم هيكا وهو الإعصار الذي أثر على عمان والربع الخالي ثم جنوب وغرب المملكة .
وتوقع ” الحصيني ” أن تستمر حالة الطقس المتأثرة بـ ” هيكا ” بضعة أيام .
إقرأ أيضاً :
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 52810 ] نشر منذ 4 ساعات
أشغلتنا ياهيكا😟