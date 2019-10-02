«الحصيني» يكشف عن حدث نادر وقع في عدة مناطق بالمملكة في أقل من 24 ساعة

عادل الحربي(صدى):

كشف الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية عبد العزيز الحصيني عن حدث نادر وقع في عدة مناطق بالمملكة في أقل من 24 ساعة .

وقال ” الحصيني ” على حسابه الرسمي بموقع التدوين المصغر ” تويتر ” : في حادث نادر أمتداد السحب من جازان الى المدينة مروراً بمكة وعسير والباحة في أقل من 24 ساعة .

كما أعلن ” الحصيني ” عن قرار لجنة تسمية الحالات المناخية في المملكة تسمية الحالة باسم هيكا وهو الإعصار الذي أثر على عمان والربع الخالي ثم جنوب وغرب المملكة .

وتوقع ” الحصيني ” أن تستمر حالة الطقس المتأثرة بـ ” هيكا ” بضعة أيام .

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