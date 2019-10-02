«العمل»: أي عمل في المنشآت التجارية خلال الفعاليات يعد من الأعمال التعاقدية

الرياض(صدى):

أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن أي عمل للمنشآت التجارية خلال الفعاليات والمواسم يعد من الأعمال التعاقدية التي يستحق المتعاقد أن يتقاضى أجرًا عنها، أياً كانت مدة العمل.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل، أن الوزارة رصدت عدداً من المخالفات في إعلانات التوظيف كتسميتها “بأعمال التطوع”، مضيفًا أن مثل هذه الأعمال التي يتم تنفيذها لصالح منشآت تجارية خلال الفعاليات والمواسم تعد من الأعمال التعاقدية التي يستحق المتعاقد أن يتقاضى أجرًا مقابل العمل فيها، أياً كانت مدة وفترة العمل.

ودعا أبا الخيل، إلى إبلاغ الوزارة عن أي مخالفات يتم رصدها في هذا الجانب، عبر تطبيق “معاً للرصد” أو بالاتصال على الرقم 19911، مشيرًا إلى أنه سيتم تطبيق العقوبات النظامية على المخالفين دون استثناء.