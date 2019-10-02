«تعليم جازان» توضح حقيقة إلزام المعلمين والإداريين بالدوام أثناء تعليق الدراسة
أكدت إدارة تعليم جازان أن تعليق الدراسة اليوم الأربعاء يشمل المعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات ولا يقتصر على الطلاب ، وأنه لا صحة لأنباء إلزام الطاقم المدرسي بالدوام .
وكان مدير تعليم جازان الدكتور” إبراهيم النعمي” قد أكد تعليق الدراسة بمدارس جازان وصبيا نظراً لسوء الأحوال الجوية بالمنطقة حرصاً على سلامة الجميع .
الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعت استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مع تدني الرؤية على نجران وجازان وعسير والباحة ومكة والمدينة المنورة ، داعية الجميع لأخذ الحيطة والحذر .ر .
ام سكر[ عدد التعليقات: 52 ] نشر منذ 31 دقيقة
سؤال : هل باقي الموظفين في القطاعات الاخرى لا يداومون بسبب الامطار ؟
و الامطار تنزل على رأس المعلمين و بس ؟
هل توجد طرق أخرى يسير فيها غير المعلمين و لم تتأثر بالامطار ؟