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«تعليم جازان» توضح حقيقة إلزام المعلمين والإداريين بالدوام أثناء تعليق الدراسة

«تعليم جازان» توضح حقيقة إلزام المعلمين والإداريين بالدوام أثناء تعليق الدراسة
تركي السالم(صدى):

أكدت إدارة تعليم جازان أن تعليق الدراسة اليوم الأربعاء يشمل المعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات ولا يقتصر على الطلاب ، وأنه لا صحة لأنباء إلزام الطاقم المدرسي بالدوام .

وكان مدير تعليم جازان الدكتور” إبراهيم النعمي” قد أكد تعليق الدراسة بمدارس جازان وصبيا نظراً لسوء الأحوال الجوية بالمنطقة حرصاً على سلامة الجميع .

الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعت استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مع تدني الرؤية على نجران وجازان وعسير والباحة ومكة والمدينة المنورة ، داعية الجميع لأخذ الحيطة والحذر .ر .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 52 ] نشر منذ 31 دقيقة

سؤال : هل باقي الموظفين في القطاعات الاخرى لا يداومون بسبب الامطار ؟
و الامطار تنزل على رأس المعلمين و بس ؟
هل توجد طرق أخرى يسير فيها غير المعلمين و لم تتأثر بالامطار ؟

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