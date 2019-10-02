«تعليم جازان» توضح حقيقة إلزام المعلمين والإداريين بالدوام أثناء تعليق الدراسة

تركي السالم(صدى):

أكدت إدارة تعليم جازان أن تعليق الدراسة اليوم الأربعاء يشمل المعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات ولا يقتصر على الطلاب ، وأنه لا صحة لأنباء إلزام الطاقم المدرسي بالدوام .

وكان مدير تعليم جازان الدكتور” إبراهيم النعمي” قد أكد تعليق الدراسة بمدارس جازان وصبيا نظراً لسوء الأحوال الجوية بالمنطقة حرصاً على سلامة الجميع .

الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعت استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مع تدني الرؤية على نجران وجازان وعسير والباحة ومكة والمدينة المنورة ، داعية الجميع لأخذ الحيطة والحذر .ر .