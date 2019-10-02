«الشؤون البلدية» تعلن عن موعد فتح المحلات التجارية 24 ساعة وتحدد المقابل المالي

عادل الحربي(صدى):

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية عن تطبيق قرار فتح المحلات التجارية 24/7 اعتبارا من بداية العام الميلادي الجديد 2020 (بعد شهرين تقريبا).

ووفقا للمعلومات الواردة فإن المقابل المالي للخدمة سيكون حسب مساحة كل محل وبالمتر المربع ونوع النشاط، كما سيتم استثناء عدة أنشطة أبرزها الصيدليات ومحطات الوقود، والأنشطة الطبية والتعليمية وقصور الأفراح والاستراحات والفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات.

واشترطت في الاستفادة من القرار وجود كاميرات كشرط أساسي، بالإضافة إلى ضوابط تشغيل العاملين خلال الساعات التي تتجاوز ساعات العمل المعتادة.