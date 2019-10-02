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  3. بالفيديو.. «المبتزة» تحاول إفساد عرض أزياء «شانيل» و«جيجي حديد» تتدخل

بالفيديو.. «المبتزة» تحاول إفساد عرض أزياء «شانيل» و«جيجي حديد» تتدخل

بالفيديو.. «المبتزة» تحاول إفساد عرض أزياء «شانيل» و«جيجي حديد» تتدخل
باريس(صدى):

شهد عرض أزياء “شانيل ” في اسبوع الموضة بباريس موقف غريب من نوعه ، إذ قامت فتاة بإقتحام ممشى العارضات فجأة ومحاولة السير بينهن مما أخل بعرض أزياء اسبوع الموضة لربيع وصيف 2020 .

وأظهر مقطع فيديو قيام محاولة انهاء عارضة الأزياء”جيجي حديد ” للموقف لتقوم بدفع الفتاة المقتحمة واقتيادها بعيداً ، كما تدخل الأمن أيضاً لإنهاء الموقف لكنه كان متأخراً .

وتبين بعد ذلك أن الفتاة المقتحمة “ماري “ممثلة كوميدية على “يوتيوب ” ولديها 194 ألف متابع على إنستجرام ، وتصف نفسها دائماً بـ”المتسللة ” أو “المبتزة ” .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 5979 ] نشر منذ 12 دقيقة

يا شين اللي يحبون الشهرة

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