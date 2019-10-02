فتاة في دعوى خلع : «ملابسه لا تعجبني»

القاهرة(صدى):

شهدت محكمة الأسرة بالقاهرة قضية خلع أذهلت الحضور ، إذ أصرت الزوجة على طلب الإنفصال لمجرد عدم رضاها عن ذوق زوجها في إختيار ملابسه .

وقالت الزوجة في دعواها : من سنة تزوجت من “أحمد. م”، (33 سنة)، صاحب شركة استيراد وتصدير مستلزمات الحاسب الألى، زواجًا تقليديَّا، عن طريق إحدي الأصدقاء المقربين بيننا، وبعد التعرف عليه لم يعجبني مظهره لكنه توعد أمامي بالتغيير .

وأضافت : جوزي بيلبس هدوم مش بحبها عليه ، كان نفسي فتى احلامي يكون صاحب الذوق الكلاسيك ، لكن زوجي طبيعي جداً وغير جذاب .

وتابعت قائلة : أحضر حفلات كثيرة ووجوده معي يجعل صورتي مكتملة أمام الموجودين، وافق زوجي على حضور إحدى الحفلات لكنه لم يرتدي ما اريده، فتشاجرنا سوياً واعتذرت عن حضور الحفل الخاص بتكريمي، ومن وقتها ولم تتوقف الخلافات بينن .

وأصرت الزوجه خاصة ً بعدما امتنع الرجل عن حضور الحفلات والزيارات الإجتماعية معها لكثرة المشاكل حول مظهره ، ولا تزال الدعوى المثيرة للجدل أمام القضاء .