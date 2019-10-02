صب الكحول على رأسها.. ألماني يعتدي على فتاة مسلمة ويهينها

برلين(صدى):

تعرضت فتاة مسلمة محجبة في العاصمة الألمانية برلين؛ للاعتداء من قبل رجل ثلاثيني، بتوجيه ألفاظ مهينة لها، وصبِّ «الكحول» على رأسها داخل محطة مترو.

ومن جانبه أدان مرصد الأزهر لمكافحة التطرف بأشد العبارات ما حدث، مؤكدًا رفضه الشديد لتلك الممارسات المتطرفة التي تزداد وتيرتها يومًا بعد آخر، وتخالف ما دعت إليه الشرائع السماوية وما نصَّت عليه الأعراف والمواثيق الدولية من احترام الآخرين على اختلاف دياناتهم.

وحذر المرصد من أن هذه الانتهاكات المتكررة بحقِّ السيدات المحجبات، تقوض فرص التعايش، وتهدد السلم المجتمعي داخل المجتمعات الغربية.

وأشار المرصد إلى أن هذا الفعل غير المسؤول جريمة عنصرية، وسلوك مشين ناجم عن خطاب الكراهية المتصاعد الذي تتبناه بعض وسائل الإعلام الغربية ضد المسلمين، مطالبًا بضرورة توفير الحماية للمسلمات داخل الأراضي الألمانية.