في يومها العالمي..مليار ريال ينفقها سكان المملكة على القهوة سنويًا

عادل الحربي(صدى):

تزامنًا مع اليوم العالمي للقهوة، كشف تقرير لهيئة الجمارك أن واردات المملكة من البُن سجلت خلال عام كامل في آخر إحصائية نحو 80 ألف طن.

وأوضح التقرير أن السعوديين والمقيمين ينفقون سنويا أكثر من 1.16 مليار ريال على القهوة، وهو ما يعادل 3.18 مليون ريال يوميا.

وكانت وزارة التجارة والاستثمار قد كشفت ارتفاع عدد المقاهي التي تم الترخيص لها خلال العام الماضي 21%، بالترخيص لـ 6272 محلا جديدا، بعد أن تم الترخيص لـ 5125 مقهى في عام 2017، ليصل إجمالي عدد سجلات المقاهي في المملكة 21944 سجلا تجاريا.

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