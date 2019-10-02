في يومها العالمي..مليار ريال ينفقها سكان المملكة على القهوة سنويًا
تزامنًا مع اليوم العالمي للقهوة، كشف تقرير لهيئة الجمارك أن واردات المملكة من البُن سجلت خلال عام كامل في آخر إحصائية نحو 80 ألف طن.
وأوضح التقرير أن السعوديين والمقيمين ينفقون سنويا أكثر من 1.16 مليار ريال على القهوة، وهو ما يعادل 3.18 مليون ريال يوميا.
وكانت وزارة التجارة والاستثمار قد كشفت ارتفاع عدد المقاهي التي تم الترخيص لها خلال العام الماضي 21%، بالترخيص لـ 6272 محلا جديدا، بعد أن تم الترخيص لـ 5125 مقهى في عام 2017، ليصل إجمالي عدد سجلات المقاهي في المملكة 21944 سجلا تجاريا.
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ابو عمار[ عدد التعليقات: 29125 ] نشر منذ 7 ساعات
القهوه اللي ما تبهر من الهيل …. مثل العجوز اللي خبيث نسمها
لللل[ عدد التعليقات: 383 ] نشر منذ 3 ساعات
الحمدلله لي الان مقلع عن شرب القهوة ثلاث سنوات
كنت اعاني من ارتفاع في الظغط وتهيج في القلون الهضمي والعصبي وتلخبط في النوم
اما الان الحمدلله بنسبة90%من الاعراض التي ذكرتها اختفت
نصيحة مجرب والله
اي شخص عند ضغط بقلع عن شرب القهوة ١٥ يوم وبعدها يقيس الضغط
نحن الذين اضرينا اجسامنا بايدينا