«ميّز دواءك» ..توعية بأهمية معلومات الأدوية للمرضى بمستشفى الملك فهد بجازان

جازان(صدى):

نفذ مستشفى الملك فهد المركزي بجازان بحضور مدير المستشفى الدكتور أحمد النجدي ومدير الإدارة الطبية الدكتور رياض حكمي فعالية ” ميّز دواءك ” والتي نظمها قسم الصيدلية ممثلاً بوحدة السلامة الدوائية.

وذكر رئيس قسم الصيدلية الدكتور سلطان مباركي أن هذه الفعالية تهدف لإظهار أهمية تقديم معلومات عن الأدوية المتشابهة للأطباء وطاقم المستشفى، وتوضيح دور الصيدلي ومدى تأثيره في توعية وتثقيف الطاقم الصحي، بالإضافة إلى توعية المريض بأهمية الالتزام بالأدوية، والإجراءات التي يتخذها حال حدوث أي مضاعفات.

مضيفاً بأهمية المساهمة في التقليل من عدد المشكلات الدوائية التي تؤثر على حياة المريض وكذلك تقديم نصائح للأسر عن كيفية التعامل مع الأدوية المتشابهة.