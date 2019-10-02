توجه لدفع تكاليف العمالة المنزلية عبر وسائل أنظمة المدفوعات الحكومية

علي القحطاني(صدى):

تتجه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى إتاحة دفع تكاليف العمالة المنزلية عبر وسائل أنظمة المدفوعات الحكومية قريبا.

ويأتي ذلك بعد إغلاق أكثر من 17 مكتبًا وشركات استقدام مؤخرًا بسبب عدة مخالفات منها اختلاف أسعار الاستقدام عن الموجودة في «مساند».

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