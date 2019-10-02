توجه لدفع تكاليف العمالة المنزلية عبر وسائل أنظمة المدفوعات الحكومية
تتجه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى إتاحة دفع تكاليف العمالة المنزلية عبر وسائل أنظمة المدفوعات الحكومية قريبا.
ويأتي ذلك بعد إغلاق أكثر من 17 مكتبًا وشركات استقدام مؤخرًا بسبب عدة مخالفات منها اختلاف أسعار الاستقدام عن الموجودة في «مساند».
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فهد راكان المطيري محافظة عنيزه[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 5 ساعات
هذه بادره طيبه من المسئولين عن الاستقدام للعماله المنزليه وتخفف على محدودي الدخل والمرضى وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصه والجميع في انتظار تفعيل هذه الخدمه في اسرع وقت ممكن