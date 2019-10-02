  • الأربعاء 2

    أكتوبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. توجه لدفع تكاليف العمالة المنزلية عبر وسائل أنظمة المدفوعات الحكومية

توجه لدفع تكاليف العمالة المنزلية عبر وسائل أنظمة المدفوعات الحكومية

توجه لدفع تكاليف العمالة المنزلية عبر وسائل أنظمة المدفوعات الحكومية
علي القحطاني(صدى):

تتجه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى إتاحة دفع تكاليف العمالة المنزلية عبر وسائل أنظمة المدفوعات الحكومية قريبا.

ويأتي ذلك بعد إغلاق أكثر من 17 مكتبًا وشركات استقدام مؤخرًا بسبب عدة مخالفات منها اختلاف أسعار الاستقدام عن الموجودة في «مساند».

اقرأ أيضًا:

منها مراقبة عمليات الدفع.. مزايا العقد الإلكتروني عند استقدام العمالة المنزلية


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 5 ساعات

هذه بادره طيبه من المسئولين عن الاستقدام للعماله المنزليه وتخفف على محدودي الدخل والمرضى وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصه والجميع في انتظار تفعيل هذه الخدمه في اسرع وقت ممكن

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *