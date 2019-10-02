شاب يلقى حتفه بعد ضربه ودهسه على يد 14 شخصًا!

تونس(صدى):

شهدت تونس جريمة قتل مروعة، راح ضحيتها شاب ثلاثيني من الجنسية الجزائرية، حيث تعرض للضرب والدهس على يد 14 شخصًا في الطريق العام.

ونجحت مصالح الأمن التونسي في إلقاء القبض على المتهمين، بقتل الشاب، ويجري التحقيق معهم بشأن الجريمة الشنعاء.

وكان الضحية قد توجه إلى السوق لشراء بعض معدّات وتجهيزات تخص صيد الأسماك، قبل أن يوجه إليه مجهولون ضربة عنيفة بواسطة آلة حادة على مستوى الرأس، سقط على إثرها أرضا ثم قاموا بالتنكيل بجثته ودهسه بواسطة سيارة.

وطالب الجزائريون بتدخل السفارة الجزائرية في تونس، لكشف ملابسات الجريمة ووقف مسلسل الاعتداءات المستمرة منذ بداية الموسم السياحي على رعايا جزائريين.