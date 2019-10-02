هيا الشعيبي تعترف: قبضت من رامز جلال مبلغًا يساوي سيارة ونصف

خالد الظفيري(صدى):

استنكرت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي ما يقوم به بعض الفنانين الذين يهاجمون الفنان المصري رامز جلال صاحب برامج المقالب الشهيرة.

وأوضحت الشعيبي، أن كل هؤلاء الفنانين يكونون على علم بالمقلب قبل المشاركة فيه، كما أنهم يتقاضون أموالا مقابل.

وصرحت بأنها كانت على علم بأنه برنامج مقالب قبل مشاركتها، مشيرة إلى أن أجرها في هذه الحلقة يساوي قيمة سيارة ونصف.

وشددت على أنه لا يصح مهاجمة رامز جلال من فنانين تقاضوا المال مقابل مشاركتهم في البرنامج.