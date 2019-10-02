بصوت الملك فيصل..أول خطاب ملكي من أول محطة إذاعية في المملكة

حمود العنزي(صدى):

تزامن يوم أمس، الموافق الأول من شهر أكتوبر، مع إطلاق أول محطة إذاعية في المملكة.

وفي يوم الأول من شهر أكتوبر 1949م الموافق يوم التاسع من شهر ذي الحجة 1368هـ، أذيع أول خطاب ملكي بالمحطة الإذاعية، حيث ألقى الملك فيصل -رحمه الله- الخطاب نيابة عن الملك عبد العزيز.

وتضمن الخطاب ترحيبا بزوار بيت الله، متمنيًا لهم حج مبرور وذنب مغفور.