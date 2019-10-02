بصوت الملك فيصل..أول خطاب ملكي من أول محطة إذاعية في المملكة
تزامن يوم أمس، الموافق الأول من شهر أكتوبر، مع إطلاق أول محطة إذاعية في المملكة.
وفي يوم الأول من شهر أكتوبر 1949م الموافق يوم التاسع من شهر ذي الحجة 1368هـ، أذيع أول خطاب ملكي بالمحطة الإذاعية، حيث ألقى الملك فيصل -رحمه الله- الخطاب نيابة عن الملك عبد العزيز.
وتضمن الخطاب ترحيبا بزوار بيت الله، متمنيًا لهم حج مبرور وذنب مغفور.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 29116 ] نشر منذ 52 دقيقة
رحم الله الملك فيصل واسكنه فسيح جناته
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 83641 ] نشر منذ 29 دقيقة
رحمه الله رحمة واسعه .. آمين ,,
الشاعر[ عدد التعليقات: 599 ] نشر منذ 26 دقيقة
رحمك الله ياشهيد القدس ويامن ادب
امريكا وخلاهم يمشون ع سياكل شهرين