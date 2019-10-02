الجيش الوطني الليبي يدمر مواقع تجهيز طائرات «تركية» مسيرة

وكالات(صدى):

أعلن الجيش الوطني الليبي، تدمير مواقع في مطاري معيتيقة ومصراتة كانت تستخدم لتجهيز الطائرات المسيرة التركية.

وأوضح الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية اللواء أحمد المسماري أن أجهزة الاستخبارات التابعة للجيش رصدت أماكن متفرقة في مطاري معيتيقة ومصراتة تستخدم في تجهيز وتخزين الطائرات المسيرة التركية.

وذكر في بيان رسمي أن مصادر الاستخبارات التابعة حددت هذه الأماكن، وهي عبارة عن هنغار استخدم لتجهيز الطائرات المسيرة وتخزين صواريخها في مطار معيتيقه.

وأشار المسماري إلى أن الاستخبارات العسكرية رصدت أيضا اثنين من مخازن أسلحة، بالإضافة إلى أجهزة تقنية للطائرات المسيرة في مطار مصراتة.

وأكد أن الحملة الجوية قد حققت أهدافها بكل دقة، ودمرت المرافق المستخدمة في تخزين وتجهيز الطائرات بنسبة 100%، وأن الطائرات قد عادت إلى قواعدها سالمة بعد تنفيذها لواجباتها بنجاح.