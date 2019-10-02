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تنبيهات من الأرصاد لأهالي 8 مناطق

تنبيهات من الأرصاد لأهالي 8 مناطق
عادل الحربي(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الأربعاء، تنبيهات متقدمة على 8 مناطق بشأن حالة الطقس المتوقعة في الساعات المقبلة.

وأوضحت التنبيهات أن مناطق الرياض، والجوف، والحدود الشمالية، والقصيم، وحائل، والمدينة المنورة ستشهد رياحًا نشطة وسحبًا رعدية ممطرة، وتبدأ الحالة في العاشرة صباحًا وتستمر حتى العاشرة مساءًا.

وأصدرت تنبيها على منطقتي تبوك ومكة المكرمة، يفيد بأنهما ستشهدان رياحا نشطة، وسحبا رعدية، تبدأ من الساعة الثالثة عصرًا، وتستمر حتى المساء.

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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 83642 ] نشر منذ 8 ساعات

ربنا يريد بنا خير ..

[ عدد التعليقات: 21 ] نشر منذ 40 دقيقة

الياض شمس حارقه

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