مصدر أمني يعلق على واقعة خلع فتاة لملابسها أمام أبراج الكويت

خالد الظفيري(صدى):

أثار مقطع فيديو متداول، غضبا عارمًا في الكويت، حيث ظهرت خلاله فتاة تقوم بخلع ملابسها، أمام أبراج الكويت.

ومن جانبه علق مصدر أمني كويتي، على المقطع، موضحًا أن عمليات وزارة الداخلية لم تتلق أي بلاغ بشأن الفتاة التي ظهرت بلباس البحر البكيني، لافتًا إلى أنها أوروبية.

وأشار إلى أنه إزاء عدم ورود بلاغ فإن دوريات العاصمة لم تتعامل مع الوافدة، مشددًا على أن ما قامت به يعد فعلاً فاضحًا.

ورجح المصدر أن تقوم إدارة الجرائم الإلكترونية والمباحث الجنائية بملاحقة الفتاة، مع احتمالية إبعادها عن البلاد لتعمدها تصوير مثل هذا المقطع مقابل أحد معالم الكويت.