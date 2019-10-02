تسريب يكشف فضيحة جنسية لقيادي إخواني مع فتاة

القاهرة(صدى):

عرض الإعلامي المصري وائل الإبراشي، تسريبًا صوتيًا لقيادي إخواني يدعى بهجت صابر، أثناء تحدثه إلى فتاة يريد ممارسة الجنس معها، قبيل شهر رمضان.

ويعكس التسريب الصوتي الإزدواجية التي طالما تعامل بها الإخوان، حيث قال القيادي الإخواني للفتاة أنه لا يريد ارتكاب معصية في شهر رمضان، ولكن في غير رمضان يعد شيئاً عادياً.

وأكد الإعلامي المصري أن المقطع المسرب خير دليل على أن الإخوان لا يحملون قضية في الخارج وأن من يتخيل أنهم أصحاب قضية فهو واهم.

ولا تعد هذه الفضيحة الأولى لأعضاء ينتمون لجماعة الإخوان الإرهابية، الذين اتخذوا الشعارات الدينية عباءة يتخفون فيها، في محاولة لإخفاء وجههم الحقيقي وتناقداتهم.