«المطلق» يوضح حكم دعوة المرأة زوجها للفراش

عادل الحربي(صدى):

أجاب الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، على تساؤل سيدة حول ما إذا كانت دعوة المرأة زوجها للفراش يعد من قلة الحياء أم لا.

وأكد المطلق خلال برنامج «فتاوى» أنه لا حرج ولا حياء ولا عيب مطلقًا في دعوة المرأة زوجها وطلبه للفراش، قائلا: «بل هو من الدين».

وأضاف: «هذا يدل على أن هذه المرأة طيبة وتحب زوجها وتحب الحلال، هذا الأمر الذي خلقه الله في الرجال والنساء مطلوب من الرجال ومطلوب من النساء».

وتابع: «أعرف أن أكثر الأزواج متفاهمين في مثل هذه المسائل لكن ترد لنا شكاوى من مماطلة أحد الزوجين للآخر وعدم إعطائه حقه الشرعي الذي أوجبه الله على كل منهما».

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