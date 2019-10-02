«المطلق» يوضح حكم دعوة المرأة زوجها للفراش
أجاب الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، على تساؤل سيدة حول ما إذا كانت دعوة المرأة زوجها للفراش يعد من قلة الحياء أم لا.
وأكد المطلق خلال برنامج «فتاوى» أنه لا حرج ولا حياء ولا عيب مطلقًا في دعوة المرأة زوجها وطلبه للفراش، قائلا: «بل هو من الدين».
وأضاف: «هذا يدل على أن هذه المرأة طيبة وتحب زوجها وتحب الحلال، هذا الأمر الذي خلقه الله في الرجال والنساء مطلوب من الرجال ومطلوب من النساء».
وتابع: «أعرف أن أكثر الأزواج متفاهمين في مثل هذه المسائل لكن ترد لنا شكاوى من مماطلة أحد الزوجين للآخر وعدم إعطائه حقه الشرعي الذي أوجبه الله على كل منهما».
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ابو ياسر..[ عدد التعليقات: 638 ] نشر منذ 4 ساعات
سبحان الله….. وكأن الناس ما تفهم لازم رجل دين يعلمهم
يارجل عندك علم مثل الخلق والناس والا اسكت الله يحزاك خير خلك من الكلام الفاضي
ابو عمار[ عدد التعليقات: 29125 ] نشر منذ 3 ساعات
يجب على الزوجه ان تسأل زوجها قبل ذهابها للفراش
هل لك حاجه ؟ وهذا ليس عيب ولا حرام
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 83642 ] نشر منذ 3 ساعات
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..
سعد[ عدد التعليقات: 1253 ] نشر منذ 3 ساعات
ابشرك ياشيخ اني أمارس العاده السريه وانا متزوج وكذلك زوجتي تعلم بذلك يعني وش تبيني اسوي أطلقها مثلا طيب ماعندي فلوس عشان اتزوج من إمرأه اخرى
ابو عمار[ عدد التعليقات: 29125 ] نشر منذ 2 ساعتين
تمارس العاده السريه وانت متزوج
هل زوجتك ترفض النوم معك مثلا
بعض النساء لا تحب ممارسة الجنس وهذه تسمى المسترجله
بأمكانك الزواج بالثانيه
فيصل[ عدد التعليقات: 991 ] نشر منذ 2 ساعتين
متزوج ياسعد
وتمارس العاده السريه ؟
وزوجتك تعلم؟ وتبغا تتزوج الثانيه؟
افهم انك ذو همه ولا رمه ؟؟
ابن المدينة[ عدد التعليقات: 204 ] نشر منذ 1 ساعة
الحريم الان صاروا يتعززوا لا طلبتها جاتك وهي محملتك جميلة و ياحلاتها اذا كان لها طلب ….اوه ..الدنيا ما تكفيك .. و اذا مالها شي .. انت و الحجر واحد …الصيام افضل شي .. لا رجال صاروا رجال و لا حريم صاروا حريم اختلط الحابل بالنابل ..الا من رحم ربي طبعا …
عبدالرحمن القحطاني[ عدد التعليقات: 382 ] نشر منذ 23 دقيقة
استروا انفسكم ولا تعروا بيوتكم فالبيوت اسرار .
ما احد سألك ويش تسوي مع زوجتك احتفظ بكلامك لنفسك وإذا كنت مريض يأخي رح الى طبيب نفسي والله اني لك ناصح وليس تنقص منك لا سمح الله