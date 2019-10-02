عروس حسناء تتسبب بعراك بين الضيوف

الأربعاء 2
أكتوبر
هذي دعابه ومتعه لا اكثر ..
هذا ليس بعراك وانما هذه عاده عندهم ان ترمي العروس الورد ومن يلتقطه قبل الاخرين ستتزوج بعدها
😍😍😍😍😍😍😍
لا أدري من العبقري في الصحيفة اللي يضع العناوين البلهاء
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ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 83642 ] نشر منذ 9 ساعات
هذي دعابه ومتعه لا اكثر ..
ابو عمار[ عدد التعليقات: 29125 ] نشر منذ 7 ساعات
هذا ليس بعراك وانما هذه عاده عندهم ان ترمي العروس الورد ومن يلتقطه قبل الاخرين ستتزوج بعدها
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 52810 ] نشر منذ 3 ساعات
😍😍😍😍😍😍😍
مسالم[ عدد التعليقات: 154 ] نشر منذ 55 دقيقة
لا أدري من العبقري في الصحيفة اللي يضع العناوين البلهاء