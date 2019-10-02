التحقيق في تعرض طفلة للإصابة بعينها داخل الروضة

نايف السالم(صدى):

تقدمت مواطنة بشكوى ضد إحدى الروضات بجدة، بعد تعرض ابنتها للإصابة في عينها، دون توضيح السبب من قبل معلماتها.

وأوضحت المواطنة أنها تلقت اتصالاً من مدرسة ابنتها، يفيد بتعرضها لإصابة بالعين، وعند حضورها لم تلق تعاونًا من مديرة المدرسة لإطلاعها على ما حدث لطفلتها.

وأشارت إلى أن المديرة قامت بفصل ابنته وابنها الذي يدرس مع شقيقته بحجه أنه لم يتم استكمال أوراق القبول.

وتقدمت الأم ببلاغ إلى الشرطة، وبلاغ إلى مكتب التعليم بشمال جدة، وتحقق إدارة تعليم جدة في شكوى المواطنة.