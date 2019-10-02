جامعة الملك سعود للعلوم الصحية توفر وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف إدارية شاغرة (للرجال والنساء)، للعمل بالجامعة بمدينة الرياض ومحافظة جدة، بالمسميات التالية (مُساعد إداري أول، ومُساعد إداري ثالث، مُساعد إداري رابع، ومُدقق أول).

للتقديم :

– من خلال الرابط التالي:

مُساعد إداري أول (Administrative Assistant I) (للنساء – الرياض:هنــــــــــــــا.

مُساعد إداري ثالث (Administrative Assistant III) (للنساء – الرياض):هنـــــــــــــا.

مُساعد إداري رابع (Administrative Assistant IV) (للرجال – الرياض):هنـــــــــــــــــا.

مُدقق أول (Auditor I) (للجنسين – جدة):هنــــــــــــــا.