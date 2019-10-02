تعقيب تركي العجمة بعد فوز الهلال على السد القطري

الأربعاء 2
أكتوبر
الاعلامي الكبير تركي العجمه اعلامي قلبه ابيض رغم حبه لاصفرار تشجيعه لنادي النصر الشقيق
الا انه يختلف عن اعلامي او من يمتهنون الاعلام على حساب النصر بالقلب الاسود ويزيدون الساحة احتقان فى احتقان
واليكم هذا الاعلامي النموذج الذي يقتدا به تركي العجمه منصف لجميع الاندية رغم الاصفرار ويقول الحقيقة المرة والحلوه لجميع الاندية وحتي لو على النصر
ونماذج من سمو انفسهم اعلاميين وهم لايرتقون ولا لنصف اعلامي او اسميهم اشباه الاعلاميين مثل الزنان والمريسل والطخيم والزامل والسبهان والسويد وكذلك من الاعبين القدامي مثل الكميخ والهريفي نماذج نسميها حقد دفين نشر الاحقاد والصغينه بين جماهير الانديه والتقليل من الانديه والرفع الكذاب لناديهم لتغطية النقص علما بان نادي النصر لايحتاج لبوقهم ولا لاالسنتهم وفكرهم المعاق
يدعون الكمال وهم يغطون الحرمان البطولات والسنوات الطوال العجاف لناديهم
تحياتي لمن هم الوجه المشرق والنماذج الحقيقة لنادي الشمس بالنصاف للواقع مثل تركي العجمه والاسطورة ماجد عبدالله والمايسترو يوسف خميس
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علي الغامدي[ عدد التعليقات: 65 ] نشر منذ 30 دقيقة
الاعلامي الكبير تركي العجمه اعلامي قلبه ابيض رغم حبه لاصفرار تشجيعه لنادي النصر الشقيق
الا انه يختلف عن اعلامي او من يمتهنون الاعلام على حساب النصر بالقلب الاسود ويزيدون الساحة احتقان فى احتقان
واليكم هذا الاعلامي النموذج الذي يقتدا به تركي العجمه منصف لجميع الاندية رغم الاصفرار ويقول الحقيقة المرة والحلوه لجميع الاندية وحتي لو على النصر
ونماذج من سمو انفسهم اعلاميين وهم لايرتقون ولا لنصف اعلامي او اسميهم اشباه الاعلاميين مثل الزنان والمريسل والطخيم والزامل والسبهان والسويد وكذلك من الاعبين القدامي مثل الكميخ والهريفي نماذج نسميها حقد دفين نشر الاحقاد والصغينه بين جماهير الانديه والتقليل من الانديه والرفع الكذاب لناديهم لتغطية النقص علما بان نادي النصر لايحتاج لبوقهم ولا لاالسنتهم وفكرهم المعاق
يدعون الكمال وهم يغطون الحرمان البطولات والسنوات الطوال العجاف لناديهم
تحياتي لمن هم الوجه المشرق والنماذج الحقيقة لنادي الشمس بالنصاف للواقع مثل تركي العجمه والاسطورة ماجد عبدالله والمايسترو يوسف خميس