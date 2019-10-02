نشر : منذ 3 ساعات 647 4 صدى سبورت عادل التويجري: الهلال مدلع جماهيره منذ التأسيس والهلال أخذ بثأر شقيقه النصر
المليليح[ عدد التعليقات: 185 ] نشر منذ 3 ساعات
فكونا من التفاهات هذي واعطونا أخبار الدور الأوربي والاسباني
زائر آخر الليل[ عدد التعليقات: 207 ] نشر منذ 2 ساعتين
أي شقيق تتحدث عنه ! جمهور وإعلام واعضاء ورئيس النصر يشجعون ضد الهلال منذ عشرات السنين عندما كان الهلال يمثل الوطن في المحافل الخليجية والعربية والأسيوية والدوليه …… إعلام نصراوي كاذب يغير الحقائق ويزمر لناديه ومنهم عادل الملحم ( الوميره ) وسعود الصرامي وراعي السطحة محمد العنزي ووجه العنز عبدالكريم الزامل والمبصوق عليه فهد الطخيم وغيرهم الكثيرين هؤلاء هم مزوري التاريخ الرياضي أما مزوري الشكاوي هو بدون منازع عبدالله زنان الزهراني . إلى مزبلة التاريخ الرياضي دون رجعة …..
weeely alharbi[ عدد التعليقات: 19 ] نشر منذ 1 ساعة
اذا قلنا مبروك للهلال قلتو مانبيكم تباكون له واذا قلنا ان شاء ينهزم قلتو ممه وطنيه ونادي يمثل الوطن وكلام فاضي اسمحولي عاد يالهلاليه ان عندكم انفصام بالشخصيه…
زائر آخر الليل[ عدد التعليقات: 207 ] نشر منذ 54 دقيقة
تصحيح : الزميرة عادل الملحم