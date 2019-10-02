توجه لإقالة مدرب التعاون
تتجه إدارة نادي التعاون، إلى إقالة مدرب الفريق باولو سيرجو من منصبه، بعد الخسارة أمام الاتحاد مساء الثلاثاء.
وفاز نادي الاتحاد على نظيره التعاون، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم والمؤجلة من الجولة الثانية لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
عبد الله عبد الكريم[ عدد التعليقات: 1547 ] نشر منذ 2 ساعتين
وجهة نظر: الإدارة هي السبب مع كامل الاحترام لها وعلى ما قدمته
التعاون كان أفضل فريق الموسم الماضي فاز على الهلال رايح جاي وبالخمسة النظيفة والثنائية النظيفة وأخرج الاتحاد من كأس الملك وانتزعها منه بجدارة ثم تم التخلي عن المدرب وعن جهاد الحسين قلب التعاون النابض أفضل صناع الأهداف في الدوري السعودي خلال المواسم الخمسة السابقة برصيد 47 هدفً بالله هذا اللاعب يستغنى عنه؟!! هذا اللاعب هو من يحقق الانسجام والجماعية للفريق التعاوني