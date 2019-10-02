توجه لإقالة مدرب التعاون

ماجد محمد(صدى):

تتجه إدارة نادي التعاون، إلى إقالة مدرب الفريق باولو سيرجو من منصبه، بعد الخسارة أمام الاتحاد مساء الثلاثاء.

وفاز نادي الاتحاد على نظيره التعاون، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم والمؤجلة من الجولة الثانية لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.