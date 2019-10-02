وليد الفراج : نادي الهلال ” مشرف للكرة السعودية “

الثلاثاء 1
أكتوبر
صح عشرين سنه مشرفنا ههههههههههههههه
طبل يطبال وكل شي بحسابه راح يعطونك هدية بعد البانوراما يارخيص سبحان الله يستغل فوزالزعيق لكي يحصل هديا دنيوية وبكفي طاخ
وضح للجميع ان الزعيق هم جمهور وإعلام الفقراوية . والشك أصبح حقيقة !!!
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محمد[ عدد التعليقات: 192 ] نشر منذ 3 ساعات
صح عشرين سنه مشرفنا ههههههههههههههه
فهد المطيري_السعودية_حفرالباطن[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 2 ساعتين
طبل يطبال وكل شي بحسابه راح يعطونك هدية بعد البانوراما يارخيص سبحان الله يستغل فوزالزعيق لكي يحصل هديا دنيوية وبكفي طاخ
زائر[ عدد التعليقات: 207 ] نشر منذ 55 دقيقة
وضح للجميع ان الزعيق هم جمهور وإعلام الفقراوية . والشك أصبح حقيقة !!!