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  3. وليد الفراج : نادي الهلال ” مشرف للكرة السعودية “

وليد الفراج : نادي الهلال ” مشرف للكرة السعودية “




3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 192 ] نشر منذ 3 ساعات

صح عشرين سنه مشرفنا ههههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 2 ساعتين

طبل يطبال وكل شي بحسابه راح يعطونك هدية بعد البانوراما يارخيص سبحان الله يستغل فوزالزعيق لكي يحصل هديا دنيوية وبكفي طاخ

[ عدد التعليقات: 207 ] نشر منذ 55 دقيقة

وضح للجميع ان الزعيق هم جمهور وإعلام الفقراوية . والشك أصبح حقيقة !!!

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