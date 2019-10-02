نتائج دوري أبطال أوروبا .. سباعية البايرن وترنح الريال الأبرز

ماجد محمد(صدى):

شهدت نتائج دوري أبطال أوروبا في الجولة الثانية العديد من المفاجأت لعلى أبرزها هي التعادل المُخيب للريال أمام كلوب بروج، وسباعية البايرن أمام توتنهام.

ونرصد إليكم في السطور التالية نتائج دوري أبطال أوروبا ليوم الثلاثاء؛ حيث أقيمت 8 مباريات.

دك بايرن ميونخ حصون توتنهام بسباعية مقابل هدفين؛ ليقتنص فوزُا مثيرًا، فيما فاز النجم الأحمر على أولمبياكوس بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويحتل البافاري المركز الأول بـ 6 نقاط، وتوتنهام في المركز الثالث مقابل نقطة واحدة، والنجم الأحمر في المركز الثاني بـ 3 نقاط، وأولمبياكوس في المركز الأخير بنقطة.

حقق فريق باريس سان جيرمان الفرنسي فوزًا متواضعًا بهدف على نظيره جالطة سراي التركي.

ونجح ماورو إيكاردي في تسجيل الهدف الوحيد لباريس سان جيرمان في اللقاء بالدقيقة 52 من عمر المباراة؛ ليرفع رصيد النادي الفرنسي إلى النقطة السادسة في الصدارة، محققا العلامة الكاملة فيما ظل جالطة سراي بالمركز الثالث بنقطة وحيدة.

ويحتل ريال مدريد المركز الأخير بنقطة، فيما يأتي كلوب بروج في المركز الثاني بعدما حصد نقطتين؛ حيث خيم التعادل الإيجابي على المباراة 2-2 في مباراة خيبت آمال جمهور النادي الملكي.

واكتسح يوفنتوس بايرن ليفركوزن بثلاثية نظيفة، حيث افتتح هيجواين الأهداف بالدقيقة 17، قبل أن يضيف فيردريكو الهدف الثاني بالدقيقة 62، واختتم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الأهداف بالدقيقة 88 من عمر المباراة.

في المجموعة ذاتها، فاز أتلتيكو مدريد الإسباني على نظيره لوكوموتيف موسكو بهدفين دون رد، حيث سجل توماس بارتي وفيليكس أهداف الفريق الإسباني.

وأصبح يوفنتوس في الصدارة برصيد 4 نقاط فيما احتل أتلتيكو مدريد المركز الثاني بنفس الرصيد، ويأتي لوكوموتيف بالمركز الثالث برصيد 3 نقاط فيما يحتل بايرن ليفركوزن المركز الرابع والأخير بلا نقاط.

وعلى جانب أخر فاز شاختار على أتالانتا الإيطالي بهدفين مقابل هدف، فيما تغلب مانشستر سيتي على دينامو زغرب بهدف دون رد.

أصبح السيتي في الصدارة برصيد 6 نقاط فيما يأتي دينامو بالمركز الثاني برصيد 3 نقاط ثم شاختار برصيد 3 نقاط وأخيرا أتلانتا بلا نقاط.