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أحمد فهمي يخوض مغامرة القفز من أعلى وادي في الباحة (فيديو)

أحمد فهمي يخوض مغامرة القفز من أعلى وادي في الباحة (فيديو)
أميرة خالد(صدى):

خاض الفنان المصري أحمد فهمي، مغامرة القفز من مكان عالي في منطقة الباحة.

وأظهر مقطع فيديو خاص ببرنامج «لفة المملكة»، أحمد فهمي وهو يقوم بالمغامرة دون تردد بوادي تربة شمال الباحة.

وشاركت رها محرق، مقدمة البرنامج في القفزة، التي أشادت بشجاعة أحمد فهمي.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1228 ] نشر منذ 15 ساعة

حلوووة.. احماااااد 😉
دوووس يا احمد ولا يهمك كل شيء تمام 👍

[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 7 ساعات

أسأل الله أن يردنا إليه رداً جميلا.
نبرأ إلى الله من هذه السفور والتبرج والاختلاط
الله لايؤاخذنا بما فعل السفهاء منا

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