أحمد فهمي يخوض مغامرة القفز من أعلى وادي في الباحة (فيديو)

أميرة خالد(صدى):

خاض الفنان المصري أحمد فهمي، مغامرة القفز من مكان عالي في منطقة الباحة.

وأظهر مقطع فيديو خاص ببرنامج «لفة المملكة»، أحمد فهمي وهو يقوم بالمغامرة دون تردد بوادي تربة شمال الباحة.

وشاركت رها محرق، مقدمة البرنامج في القفزة، التي أشادت بشجاعة أحمد فهمي.