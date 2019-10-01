ميغان وهاري يقعان في مأزق جديد بسبب تناقضهما

لندن(صدى):

وقع الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل في مأزق جديد؛ حيث من المتوقع أن يشن الشعب البريطاني هجومًا جديدًا عليهما بسبب تناقضهما.

وقالت ” ديلي ميل ” البريطانية إنه تم شحن سيارات رينج روفر من بريطانيا إلى جنوب أفريقيا لتكون بصحبة دوق ودوقة ساسيكس، الأمير هاري وميغان ماركل، خلال جولتهما التي تستغرق عشرة أيام.

وتم شحن سيارات الدفع الرباعي (4 × 4)، لأن المنظمين في القصر لم يتمكنوا من الحصول على ما يكفي من السيارات الآمنة لهاري وميغان وطفلهما أرشي.

وتم تقديم سيارات الرحلة من قبل شركة Jaguar Land Rover البريطانية، وتم نقلهما دون تكلفة إلى دافعي الضرائب.

وينتظر الثنائي غضبًا عارمًا في بريطانيا نظرًا لعدم احترامهما للبيئة وقضايا البيئة في ظل أنهما يعتبران نشطاء بيئيين.

كانت الشركة المصنعة قد وفرت مركبات للعائلة المالكة منذ عقود، بما في ذلك في زيارات أجنبية، على الرغم من العديد من الشركات في جنوب أفريقيا التي تقدم لاند روفر المدرعة الفاخرة للإيجار محلياً.