تركي آل الشيخ يثير حيرة جمهور الأهلي: لا أقبل التطاول على الخطيب

طلال الغامدي(صدى):

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، اليوم الثلاثاء، رفضه الكامل لأي تطاول على رئيس النادي الأهلي المصري محمود الخطيب.

وقال ” آل الشيخ ” عبر صفحته على فيس بوك: الكابتن الخطيب له وعليه .. ونتفق ونختلف .. لكني لا اقبل ابدا التطاول بألفاظ خارجة عليه او التعرض لاسرته بما لا يليق.

وتابع :ادعمه واسانده في تلك الحالة .. ونتفق او نختلف حول الكورة ده شان طبيعي لكن .. التعرض لاهله عيب وحرام.

وتفاعل جمهور النادي الأهلي على منشور ” آل الشيخ ” بالتعليقات المشيدة بموقفه من الخطيب، معربين عن سعادتهم بهذا الموقف.

وأشاد الجمهور برد فعل ” آل الشيخ ” واصفينه بالموقف المحترم.

يذكر أن دعم تركي آل الشيخ للخطيب يأتي في أعقاب هجوم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على رئيس النادي الأهلي.

ويأتي ذلك الدعم في ظل خلافات وصراعات وقعت بين آل الشيخ ومحمود الخطيب خلال الأشهر الماضية، وهو ما أثار حيرة الجمهور، حول موقف رئيس هيئة الترفيه ودعمه للخطيب.