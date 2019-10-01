منها مراقبة عمليات الدفع.. مزايا العقد الإلكتروني عند استقدام العمالة المنزلية

عادل الحربي(صدى):

كشف برنامج « مساند » ، عن مزايا العقد الإلكتروني الإلزامي عند استقدام العمالة المنزلية.

وأفاد البرنامج، وأفاد البرنامج، بأن من مزايا العقد: حفظ حقوق طالب الخدمة ومكتب الاستقدام، وتسهيل عملية استقبال العامل عند وصوله للمطار، إذ ستتولى مكاتب الاستقدام هذه المهمة.

كما تشمل المزايا: إمكانية إجراء عملية التعاقد كاملة عبر بوابة «مساند»، وكذلك تسديد قيمة الاستقدام؛ ليتم مراقبة عمليات الدفع والتعاقد، بالإضافة إلى إتاحة خيارات متعددة لدفع راتب العامل وإمكانية استرداد صاحب العمل لتكلفة الاستقدام بعد استقطاع مدة أشهر عمل العامل خلال فترة التجربة، واسترداد كامل مبلغ الاستقدام خلال الأيام الخمسة الأولى من التعاقد دون أي غرامة أو تبعات مالية.

وأشار العقد الإلكتروني، إلى الإجراءات المتبعة إذا تأخر مزود الخدمة دون وجود مبرر لذلك، والخيارات الأخرى كخيار العاملة البديلة، والغرامات على مكاتب الاستقدام عند تجاوز التأخر لمدة العقد التي لا تتجاوز 90 يوماً على أقصى حدّ.