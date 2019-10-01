جمالها ساحر..عرض جزيرة سويدية للبيع بسعر شقة ! (صور)

ستوكهولم (صدى):

سلطت صحيفة ميرور البريطانية الضوء على عرض جزيرة غاشارساكريت Gasharsskaret للبيع .

ولفتت الصيفة إلى أن الجزيرة تبلغ مساحتها 0.27 فدان، تغطيها أشجار الصنوبر، وتحتوي على منزل رئيسي مُصنّع من الخشب يضم حوض استحمام ساخن وغرفة ساونا، كما يحتوي على غرفة معيشة ضخمة ومطبخ ذو تصميم وديكور حديث.

والغريب في الأمر أنه تم عرض الجزيرة بمبلغ قد يتساوى مع ثمن الشقق التي قد تطل على البحر أو منظر طبيعي.

وتقع جزيرة غاشارساكريت الخاصة في منطقة تشمل عدة جزر تُعرف باسم ” أرخبيل سودرهامن ” في السويد، والآن، تم عرضها للبيع بـ 1.5 مليون دولار، وهو نفس سعر شقة فاخرة في لندن.

وجنبًا إلى جنب مع المنزل الرئيسي، تشمل الجزيرة منزلا آخر للشاطئ يحتوي على غرفتي نوم، وتتميز بمهبط لطائرات الهليكوبتر، ودراجة مائية لمساعدة المالك على التنقل والوصول إلى المدينة.

يجدر بالذكر أن منزلي الجزيرة، تم بنائهما بين عامي 2004 و2015، كما تبعد الجزيرة 125 ميلًا عن العاصمة “ستوكهولم”.