جائزة للابتكار لتعزيز السلامة المرورية بالوطن العربي

بدر الحارثي(صدى):

أكد رئيس الجمعية السعودية للسلامة المرورية بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل “سلامة” د. عبدالحميد المعجل، وصول العديد من الطلبات من عدة جهات حكومية للمشاركة في ” جائزة الابتكار في السلامة المرورية”، بعد ان تم ارسال أكثر من 850 خطاب للعديد من الجهات الحكومية والخاصة والجامعات بالمملكة والوطن العربي للمشاركة في المسابقة، وسيتم استقبال الطلبات حتى ‪1 يناير 2020‬، والاعلان عن المشاركات في ‪20 يناير 2020‬، وسيكون التكريم في 10-12 فبراير 2020 خلال الملتقى الدولي الخامس للسلامة المرورية الذي سيقام بمدينة الدمام.

وأوضح المعجل، خلال مؤتمر صحفي عقد مساء أمس الأول (الأثنين)، بمركز سلطان بن عبدالعزيز للعلوم والتقنية “سايتك” بالخبر، للإعلان عن تفاصيل “جائزة الابتكار في السلامة المرورية”، أنه تم مخاطبة وزارة التعليم لمشاركة الطلاب والطلبات والمعلمين والمعلمات، ومخاطبة كذلك وزارة الصحة، وهيئة المهندسين السعوديين، وهيئة الهلال الاحمر، والجمعيات العلمية، والعديد من الجهات الحكومية، للمشاركة في هذه المسابقة عبر أربعة فروع تتمثل في (الضبط المروري – والهندسة – والتوعية والتعليم – والاستجابة والطوارئ)، بهدف تشجيع الابتكار والاختراع في السلامة المرورية وتبني المبادرات النوعية وإبراز الجهود المبذولة بهذا المجال الحيوي.

وأوضح ان الجائزة هي الاولى على مستوى الوطن العربي وانها مفتوحة لجميع الجهات الحكومية والخاصة والافراد على مستوى الوطن العربي والعالم للمشاركة فيها، وأن شروط الجائزة ان تكون الأعمال المقدمة ضمن مجالات الجائزة الأربعة، وواضحة ومبتكرة، وان لاتكون الاعمال المقدمة قد فازت في مسابقات اخرى، وان تكون الاعمال اصلية ولصاحبها ولم يتم تجريبها في أي مكان بالعالم، على ان يقدم الفائز عرضا عن مرئيا عن المبادرة لاتزيد عن ثلاث دقائق في حال فوز مبادرته ، وأن يتحمل الحقوق الفكرية لجميع محتويات التصميم والبحوث المقدمة، وستكون قيمة الجوائز للأربعة الفائزين 50 الف دولار مقسمة على فروع الجائزة الاربع بمقدار 10 الاف دولار لكل فائز، كما ان هناك جوائز مالية عبارة عن 1500 دولار لكل فائز وصلت مشاركته لمرحلة لجنة التحكيم.

وأوضح المعجل، أن الجمعية ستقوم بالتسويق للمشاريع بشكل عام عبر معرض خلال ملتقى السلامة الدولي الخامس، والبحث عن التمويل وحاضنات اعمال لتبني تطبيق تلك الابتكارات في المجالات الاربع.