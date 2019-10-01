طعن حارس أمن في مصرف شهير بالمجاردة

علي القحطاني(صدى):

أصيب حارس أمن بمصرف شهير في محافظة المجاردة، بإصابات نافذة إثر طعنه من قبل مواطن، اليوم الثلاثاء.

وقام الموظفين بمحاصرة الجاني، وإبلاغ شرطة المجاردة حيث تم إلقاء القبض عليه، حيث تبيّن أنه شاب ثلاثيني.

وأُحيل الجاني إلى الجهات المختصة وتم فتح التحقيق مع أطراف القضية ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.