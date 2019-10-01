طعن حارس أمن في مصرف شهير بالمجاردة
أصيب حارس أمن بمصرف شهير في محافظة المجاردة، بإصابات نافذة إثر طعنه من قبل مواطن، اليوم الثلاثاء.
وقام الموظفين بمحاصرة الجاني، وإبلاغ شرطة المجاردة حيث تم إلقاء القبض عليه، حيث تبيّن أنه شاب ثلاثيني.
وأُحيل الجاني إلى الجهات المختصة وتم فتح التحقيق مع أطراف القضية ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 83641 ] نشر منذ 8 ساعات
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
الغامدي[ عدد التعليقات: 1253 ] نشر منذ 39 دقيقة
الراجحي اكيد.. اجل بنك سانتندر