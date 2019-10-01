صاعقة تضرب محطة كهرباء الصواملة بالليث

علي القحطاني(صدى):

ضربت صاعقة رعدية محطة كهرباء الصواملة شرقي محافظة الليث؛ مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن العديد من القرى الواقعة شرق المحافظة لساعات.

وكانت أجزاء عدة من محافظة الليث قد شهدت أمطارًا بين متوسطة وغزيرة؛ سالت إثرها الأودية والشعاب، وتسببت في احتجاز عدد من المركبات.

ويذكر أن المحطة المغذية لقرى شرق المحافظة تضم عددًا كبيرًا من المولدات الكهربائية الاحتياطية التي تعمل على تفادي مثل هذه الانقطاعات.