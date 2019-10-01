مدني الباحة: لم نسجل وفيات وإنما بعض الاحتجازات جراء الأمطار

إبراهيم الزهراني(صدى):

أكد مدني الباحة، مساء اليوم، على عدم تسجيل أي حوادث أو وفيات، نتيجة الأمطار التي هطلت على محافظات الباحة اليوم الثلاثاء.

وصرّح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الباحة، العقيد جمعان بن دايس، بأن الأمطار لم تسجل حوادث أو وفيات وإنما تم تسجيل عددًا من الاحتجازات البسيطة لمركبات، والتعامل معها حسبما يقتضيه الموقف.

وأكد بن دايس، أنه تم إغلاق عقبة حزنة احترازيًّا للمحافظة على سلامة الأرواح والممتلكات، موضحًا أن الأمطار هطلت على كل من محافظة غامد الزناد ومحافظة قلوة (مركز نيرى ومركز الشعراء ومركز ناوان ومركز الجرين)؛ وسالت إثرها العديد من الأودية، منها وادي يحر ووادي سمعة ووادي نيرى ووادي المعصوم ووادي الحميراء ووادي كرش ووادي عليب.

وأهاب الدفاع المدني يهيب بالجميع بالتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات بعدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة واللوحات الإعلانية والمجسمات الجمالية وغير الثابتة عند هبوب الرياح، وعدم المجازفة بعبور الأودية ومواقع تجمعات المياه داخل الأودية، ومتابعة الحالة الجوية وما يصدر من تنبيهات وتحذيرات جوية خلال الفترة القادمة.