اخذه الحماس بزياده في الكشتة

الأربعاء 2
أكتوبر
احسن ..
,, كيف تدوس على العشب الذي انبته الله نعمة لمخلوقاته يافاسق …..؟
.. هذا الفعل لا يجوز ، اعتبره كفر باالنعمة وفسوق ,,
يستاهل الاهبل عديم الذوق والاخلاق عدو الطبيعه
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ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 83642 ] نشر منذ 17 ساعة
احسن ..
,, كيف تدوس على العشب الذي انبته الله نعمة لمخلوقاته يافاسق …..؟
.. هذا الفعل لا يجوز ، اعتبره كفر باالنعمة وفسوق ,,
ابو عمار[ عدد التعليقات: 29125 ] نشر منذ 7 ساعات
يستاهل الاهبل عديم الذوق والاخلاق عدو الطبيعه