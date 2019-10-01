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اخذه الحماس بزياده في الكشتة




2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 83642 ] نشر منذ 17 ساعة

احسن ..

,, كيف تدوس على العشب الذي انبته الله نعمة لمخلوقاته يافاسق …..؟

.. هذا الفعل لا يجوز ، اعتبره كفر باالنعمة وفسوق ,,

[ عدد التعليقات: 29125 ] نشر منذ 7 ساعات

يستاهل الاهبل عديم الذوق والاخلاق عدو الطبيعه

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