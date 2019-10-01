الريال المترنح يخطف تعادلا بشق الأنفس أمام كلوب بروج

نواف السالم(صدى):

استطاع ريال مدريد بعد أداء غير مقنع أن يتعادل 2-2 مع ضيفه كلوب بروج يوم الثلاثاء في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتقدم المهاجم النيجيري إيمانويل دينيس بهدفين لكلوب بروج في الدقيقتين التاسعة و39، ورد سيرجيو راموس بهدف للريال في الدقيقة 55 ثم أضاف البرازيلي كاسيميرو الهدف الثاني في الدقيقة 85.

ولعب كلوب بروج في الدقائق الأخيرة من المباراة بعشرة لاعبين، بعد طرد رود فورمر في الدقيقة 84 لحصوله على الإنذار الثاني.

وخسر الريال في الجولة الأولى أمام سان جيرمان، فيبدو أن الملكي سيتخذ إجراءًا حاسما ضد زيدان بعد هذا التعادل المخيب حيث يتذيل الريال ترتيب المجموعة الأولى.

ويحل كلوب بروج في المركز الثاني بنقطتين من تعادلين في الوقت الذي يتصدر فيه سان جيرمان ترتيب المجموعة برصيد ثلاث نقاط ويأتي جالطة سراي التركي في المركز الثالث بنقطة واحدة.