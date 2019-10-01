إيراني يُعاقب مسؤول بإطلاق فئران في مكتبه

طهران(صدى):

أقدم مواطن إيراني على إطلاق فأرين على مسؤول إيراني في مكتبه؛ احتجاجًا على عدم تحرك السلطات لاحتواء أزمة انتشار الفئران في محافظته.

وقام المواطن من سكان مدينة فرديس بإطلاق فأرين داخل مكتب محافظ المدينة، وذلك تعبيرًا عن احتجاجه على تزايد أعداد الفئران في المدينة؛ ولكي يثبت لمحافظ المدينة أن أعداد الفئران تزداد بشكل لافت وتهدد سلامة المواطنين.

وأجبر الحراس المواطن على الخروج من مكتب المحافظ.

من جهته قال وكيل محافظة فرديس إن المواطن المحتج سبق أن أعرب عن اعتراضه على تزايد القمامة في المدينة خلال فترة المحافظ السابق من خلال إفراغ صندوق للقمامة أمام منزله؛ احتجاجًا على عدم تحرك السلطات لحل الأزمات البيئية التي تشهدها المدينة.