الديمقراطيون يغضبون بومبيو خلال إجراءات عزل ترامب

واشنطن(صدى):

أعرب وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، عن غضبه بعد تحقيق الديمقراطيين مع دبلوماسيين في إطار إجراءات عزل ترامب .

واتهم بومبيو مجلس النواب بأنهم يحاولون ترهيب كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.

وقال عبر ” تويتر ” إن استدعاء هؤلاء الدبلوماسيين ” لا يمكن أن يفهم إلا على أنه محاولة ترهيب والإساءة إلى مهنيين كبار في وزارة الخارجية“.

ولفت إلى أنه لا يرفض وزير الخارجية طلبًا رُفع إليه من ثلاث لجان في هذا المجلس لتسليم الوثائق لأعضائها الذين هم بحاجة إليها في إطار التحقيقات بشأن ترامب.

وكان النواب الديموقراطيون الثلاثة الذين يترأسون اللجان الثلاث قد حددوا موعدًا للاستماع الى خمسة من كبار الدبلوماسيين، يمكن ان يقدموا إليهم معلومات تتعلق بالمكالمة بين ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، واحتمال تورطه في قضايا مخالفة للدستور.

وكان أحد هؤلاء الدبلوماسيين كورت فولكر الموفد الخاص الأمريكي الى أوكرانيا قد استقال الجمعة.

أما الأربعة الآخرون فهم السفيرة الأمريكية السابقة في كييف ماري يوفانوفيتش، ومساعد وزير الخارجية المكلف بالشؤون الأوروبية جورج كنت، والسفير لدى الاتحاد الأوروبي غوردون سوندلاند، والمستشار لدى بومبيو في وزارة الخارجية أورليتش بريشبول.

وبعد أن أشار بومبيو في رسالته إلى عيوب إجرائية وقانونية عميقة في الاستدعاءات، خلص إلى القول إنه من غير المعقول قيام الكونغرس منذ الأربعاء بالاستماع الى الدبلوماسيين الخمسة بدلًا من اقتراح مواعيد لاحقة.