بعد رباعية الهلال.. تشافي: أشعر بخيبة أمل كبيرة

نواف السالم(صدى):

أعرب مدرب السد القطري الإسباني تشافي عن شعوره بخيبة الأمل عقب هزيمة فريقة في عقر دارهم برباعية في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وقال تشافي عقب المباراة: أشعر بخيبة أمل كبيرة كنا الأفضل حتى تلقينا الكارت الأحمر.

وأضاف: كانت هناك مباراتان قبل الكارت وبعده وأصبح من الصعب الدفاع والهجوم، وقبل الكارت كان بإمكاننا تسجيل الهدف الثاني وما زالت هناك مباراة أخرى في السعودية.

وتابع: وربما نحصل على ركلة جزاء وحالة طرد ضد فريقهم وسنفقد لاعبين مهمين هما بغداد بونجاح لتراكم البطاقات، وعبدالكريم حسن للطرد، ولكن في النهاية لن نستسلم.

وفاز الهلال 4-1 على السد القطري في ذهاب الدور قبل النهائي في الدوحة اليوم الثلاثاء.