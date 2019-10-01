بعد رباعية الهلال.. تشافي: أشعر بخيبة أمل كبيرة
أعرب مدرب السد القطري الإسباني تشافي عن شعوره بخيبة الأمل عقب هزيمة فريقة في عقر دارهم برباعية في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.
وقال تشافي عقب المباراة: أشعر بخيبة أمل كبيرة كنا الأفضل حتى تلقينا الكارت الأحمر.
وأضاف: كانت هناك مباراتان قبل الكارت وبعده وأصبح من الصعب الدفاع والهجوم، وقبل الكارت كان بإمكاننا تسجيل الهدف الثاني وما زالت هناك مباراة أخرى في السعودية.
وتابع: وربما نحصل على ركلة جزاء وحالة طرد ضد فريقهم وسنفقد لاعبين مهمين هما بغداد بونجاح لتراكم البطاقات، وعبدالكريم حسن للطرد، ولكن في النهاية لن نستسلم.
وفاز الهلال 4-1 على السد القطري في ذهاب الدور قبل النهائي في الدوحة اليوم الثلاثاء.
زائر[ عدد التعليقات: 203 ] نشر منذ 43 دقيقة
وسوف تفقدون جمهور الفقر لمؤازرتكم بالرياض .. جمهور العفن في يوم الوطن !!!!