أمير نجران يسلّم مستفيدي الإسكان التنموي وحداتهم السكنية

نايف السالم(صدى):

قام أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، بتسليم بقاعة المناسبات بديوان الإمارة، اليوم الثلاثاء، مستفيدي الإسكان التنموي مفاتيح الوحدات السكنية، بعد استحقاقهم من قبل وزارة الإسكان.

وأعرب أمير نجران عن سعادته بتسليم الدفعة الجديدة من المستفيدين وحداتهم السكنية.

والجدير بالذكر أ، الإسكان التنموي إحدى مبادرات وزارة الاسكان، الهادفة لتلبية احتياج بعض الأسر من المساكن وتمكيـنهم من تملـك المسكن المناسب والانتفــاع به وفق احتياجاتهـم.