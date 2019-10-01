مايلي سايرس تُهين طليقها بصورة في السرير

واشنطن(صدى):

أهانت النجمة الأمريكية الشهيرة مايلي سايرس زوجها السابق ليام هيمسورث، إضافة لإهانة حبيبتها كاتلين كارتر التي انفصلت عنها أيضًا.

ونشرت سايرس صورة لها في السرير بجانب كلبين ،لتعقد مقارنة بين وفاء الكلام وخيانة طليقها وحبيبتها.

وظهرت مايلي في الصورة وهي نائمة في فراشها وبجانبها كلبين، وكتبت تعليقًا مطولًا: ” الاستيقاظ محاطة بالحيوانات هي طريقتي المفضلة لبدء الصباح، أتذكر على الفور بالحب دون شروط “.

وأضافت: ” أفضل جزء في الحيوانات هو أنها لا تهتم بالتفاصيل، إنها تعيش وفقًا للقاعدة الذهبية … Love & Be Loved. لا شيء بينهما لا سؤال يتعلق بالثروة، الوظيفة، المواهب، العرق، العمر، الجنس، كل ما يطلبونه هو العناية بهم في مقابل الولاء والموثوقية والإخلاص “.