عن وضع الرجال للحِنة.. المصلح: هي زينة النساء (فيديو)

علي القحطاني(صدى):

تحدث الشيخ خالد المصلح، عن حكم وضع الرجال للحنّاء، مؤكدًا أنها من « زينة النساء » .

وقال خلال لقائه ببرنامج « يستفتونك » : « الحنة من زينة النساء إذا كانت في اليدين والرجلين، ويوجد بعض الاستثناءات كأن يكون غرض علاجي كإصابة الرجل بتشقق في قدميه » .

وأكد « أن العلاج لا حرج فيه، أما الزينة فهو مما تختص به النساء » .