عن وضع الرجال للحِنة.. المصلح: هي زينة النساء (فيديو)
تحدث الشيخ خالد المصلح، عن حكم وضع الرجال للحنّاء، مؤكدًا أنها من « زينة النساء » .
وقال خلال لقائه ببرنامج « يستفتونك » : « الحنة من زينة النساء إذا كانت في اليدين والرجلين، ويوجد بعض الاستثناءات كأن يكون غرض علاجي كإصابة الرجل بتشقق في قدميه » .
وأكد « أن العلاج لا حرج فيه، أما الزينة فهو مما تختص به النساء » .
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 43619 ] نشر منذ 17 ساعة
هههههههههههههههههه شكلك شفتاني
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 43619 ] نشر منذ 17 ساعة
هههههههههههههههههه شكلك شفتاني
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 43619 ] نشر منذ 17 ساعة
هههههههههههههههههه شكلك شفتاني
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 14339 ] نشر منذ 16 ساعة
ليكون متحنيه الآن يالفارسه❤😂
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 83642 ] نشر منذ 16 ساعة
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك ,, آمين ,,