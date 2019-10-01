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عن وضع الرجال للحِنة.. المصلح: هي زينة النساء (فيديو)

عن وضع الرجال للحِنة.. المصلح: هي زينة النساء (فيديو)
علي القحطاني(صدى):

تحدث الشيخ خالد المصلح، عن حكم وضع الرجال للحنّاء، مؤكدًا أنها من « زينة النساء » .

وقال خلال لقائه ببرنامج « يستفتونك » : « الحنة من زينة النساء إذا كانت في اليدين والرجلين، ويوجد بعض الاستثناءات كأن يكون غرض علاجي كإصابة الرجل بتشقق في قدميه » .

وأكد « أن العلاج لا حرج فيه، أما الزينة فهو مما تختص به النساء » .


5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 83642 ] نشر منذ 16 ساعة

جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك ,, آمين ,,

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