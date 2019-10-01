الاتحاد يقفز إلى الثالث بعد فوزه على التعاون
فاز نادي الاتحاد على نظيره التعاون، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم والمؤجلة من الجولة الثانية لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وافتتح عبدالعزيز البيشي الهدف الأول مبكرًا في الدقيقة 4، ومن ثم أحرز إيمليانو فيتشيو الهدف الثاني في الدقيقة 34.
وفي الشوط الثاني أحرز رومارينيو هدفًا ثالثًا للاتحاد في الدقيقة 59، وسجّل تاوامبا هدف حفظ ماء الوجه للتعاون في الدقيقة 68 من عمر اللقاء.
وقفز الاتحاد إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط، فيما يحتل التعاون المركز الـ13 برصيد 4 نقاط فقط.
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 3067 ] نشر منذ 6 ساعات
مبروك للعميد وهاردلك لسكري القصيم
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 7481 ] نشر منذ 5 ساعات
ألف مبروك للعميد،وهاردلك للسكري،،
ولعشاق الكرة المستديرة ،ومتابعي والدوري السعودي أقول ديروا بالكم من الكابتن عبد العزيز البيشي،وكنت أرجوامن المدرب الكابتن سييرا أن يجعله يلعب في جهة الجناح الإيسر،،
عبد الله عبد الكريم[ عدد التعليقات: 1547 ] نشر منذ 2 ساعتين
مبارك للعميد ولكن الاستفاقة جاءت متأخرة جدا !
بعد ما ضاعت آسيا وطارت الطيور بأرزاقها!