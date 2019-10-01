الاتحاد يقفز إلى الثالث بعد فوزه على التعاون

ماجد محمد(صدى):

فاز نادي الاتحاد على نظيره التعاون، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم والمؤجلة من الجولة الثانية لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وافتتح عبدالعزيز البيشي الهدف الأول مبكرًا في الدقيقة 4، ومن ثم أحرز إيمليانو فيتشيو الهدف الثاني في الدقيقة 34.

وفي الشوط الثاني أحرز رومارينيو هدفًا ثالثًا للاتحاد في الدقيقة 59، وسجّل تاوامبا هدف حفظ ماء الوجه للتعاون في الدقيقة 68 من عمر اللقاء.

وقفز الاتحاد إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط، فيما يحتل التعاون المركز الـ13 برصيد 4 نقاط فقط.