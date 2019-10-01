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وظائف شاغرة في الرياض والخرج

وظائف شاغرة في الرياض والخرج
فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة العرض المتقن للخدمات التجارية توفر 32 وظيفة شاغرة (للرجال والنساء)، للعمل بالشركة بمدينة الرياض ومحافظة الخرج، بالمسميات التالية (مختبر جودة البرامج، وسكرتير، ومُمثل خدمة العملاء)، من خلال (برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات)،

طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي:
مُختبر جودة البرامج (للجنسين – وظيفتان – الخرج):هنـــــــــــــا.

سكرتير (للجنسين – العدد 10 وظائف – الرياض):هنـــــــــــــــا.

مُمثل خدمة العملاء (للجنسين – العدد 20 وظيفة – الرياض):هنـــــــــــــــا.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 83596 ] نشر منذ 7 دقائق

باالتوفيق للجميع ,,

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