بعد فوز الهلال.. الأمير عبدالعزيز الفيصل: خطوة نحو تحقيق اللقب

ماجد محمد(صدى):

هنأ الأمير عبدالعزيز الفيصل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، نادي الهلال وجماهيره، بعد فوز الزعيم على السد القطري في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وقال الأمير عبدالعزيز الفيصل: «ألف مبروك الفوز للهلال في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، خطوة قادمة بعون الله للوصول إلى المباراة النهائية وتحقيق اللقب مبروك للوطن».

وفاز الهلال على السد القطري، بأربعة أهداف مقابل هدف؛ ليقترب بذلك من نهائي دوري أبطال آسيا في انتظار لقاء الإياب بالرياض، والمقرر خوضه يوم الثلاثاء الموافق 22 أكتوبر.