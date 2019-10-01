أجنبي يأكل البرشومي بطريقة غريبة

الثلاثاء 1
أكتوبر
يمكن فيه عرق ديناصور ..
هههههههه😊علمو ها الخبل ينتبه من الشوك😜😂😂
ههههههههههههههههههه ..
,, هذا احمق ارعن ابله ماينفع فيه العلم .. ديناصور ..
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ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 83618 ] نشر منذ 2 ساعتين
يمكن فيه عرق ديناصور ..
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 14338 ] نشر منذ 12 دقيقة
هههههههه😊علمو ها الخبل ينتبه من الشوك😜😂😂
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 83618 ] نشر منذ 6 دقائق
ههههههههههههههههههه ..
,, هذا احمق ارعن ابله ماينفع فيه العلم .. ديناصور ..