« المرور » يحذر من إضاءة أنوار المركبة ليلا

علي القحطاني(صدى):

أطلقت الإدارة العامة للمرور، تحذيرًا إلى قائدي المركبات بعدم إضاءة أنوار المركبة أثناء القيادة في الليل، ما يُشكل خطرًا كبيرًا على السلامة العامة.

كما حذر المرور من عدم الوقوف عند مراكز الضبط الأمني أو نقاط التفتيش أو عدم الوقوف للدورية الأمنية عند وجود توجيه أو علامة توجب الوقوف، ما يعد مخالفة مرورية.

وأوضح أن عقوبة المخالفة وردت في جدول المخالفات رقم 6، والتي تصل إلى غرامة مالية لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على ستة آلاف ريال.

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