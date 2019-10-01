الشباب يتأهل لثمن نهائي كأس الملك محمد السادس

نواف السالم(صدى):

تأهل نادي الشباب إلى الدور الـ16 من بطولة كأس الملك محمد السادس (البطولة العربية)، بعد فوزه على شبيبة الساورة الجزائري بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، ضمن إياب الدور الـ32.

وأحرز عبدالله الحمدان الهدف الأول في الدقيقة 72، فيما أحرز محمد السهلاوي الهدف الثاني في الدقيقة 85، وبذلك يفوز الشباب بنتيجة 5-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.